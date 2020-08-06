Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе в стан красно-белых нападающего Александра Кокорина.

В интервью «Матч ТВ» Червиченко негативно отнесся к трансферу форварда.

«Что касается Кокорина, то он, на мой взгляд, для «Спартака» — проблема. Проблема зарплаты Александра, наверное, начнет муссироваться чуть позже, думаю, к зиме», — отметил специалист, добавив, что Александр Соболев лучше Кокорина по старанию, Ларссон и Понсе по скорости, а Бакаев по перспективе. При этом зарплата Кокорина выше, чем у этих игроков.

«Если Кокорин будет выходить и не забивать, а Бакаев или кто-то еще будет сидеть на лавке — это проблема», — сказал Червиченко, отметив, что у него нет уверенности в том, что Кокорин сделает что-то невероятное на поле.