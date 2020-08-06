Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обновил имидж перед возобновлением розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

В своем «Инстаграме» Роналду выложил пост, где продемонстрировал новую прическу: длинные волосы португалец обрезал, сделав короткую стрижку.

«Прекрасное соревнование вернулось!», — написал Роналду под фото.

Напомним, завтра, 7 августа, «Ювентусу» предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона», после чего команда может отправиться в Португалию. Игра пройдет на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине. В первом матче до карантина из-за коронавируса «Ювентус» уступил на выезде «Лиону» со счетом 1:0.

Доигровка Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 со стадии 1/4 финала произойдет в Лиссабоне. Каждое противостояние будет состоять из одного матча, финал запланирован на 23 августа, игра пройдет на стадионе «Да Луш».