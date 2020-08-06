Петербургский «Зенит» сегодня, 7 августа, сыграет против московского «Локомотива» матч за Суперкубок России.

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене», начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет Первый канал.

Кубок и чемпионат России по футболу в прошлом сезоне выиграл «Зенит», «Локомотив» занял в чемпионате второе место.

Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Ассистентами Вилкова станут Роман Усачев и Алексей Воронцов, резервным судьей будет Павел Кукуян, резервным ассистентом судьи — Дмитрий Сафьян. Главный арбитр ВАР — Виталий Мешков, ассистент ВАР — Игорь Демешко.

В прошлом году Суперкубок России разыгрывали между собой также «Зенит» и «Локомотив». Встреча на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды.