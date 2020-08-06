Главные новости из мира спорта за 6 августа — в традиционном дайджесте Nevasport:

«Зенит» опроверг информацию о зараженных коронавирусом в команде

Петербургский «Зенит» опроверг наличие заразившихся коронавирусом в клубе. По словам пресс-службы, распространенная информация не соответствует действительности, «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. Отмечается, на прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. Как ранее сообщил журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале, в команде выявлено семь сомнительных тестов на коронавирусную инфекцию.

СКА одержал вторую разгромную победу над «Локомотивом» на Parimatch Sochi Hockey Open

Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Игра прошла в Сочи на арене «Шайба» и завершилась со счетом 6:2 в пользу петербургской команды. В составе команды Валерия Брагина отличились Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, сделавшие по дублю, а также Игорь Ожиганов и Кирилл Марченко. За «Локомотив» по шайбе забросили Владимир Ткачев и Антон Каюмов.

Операция биатлонистки Старых сорвалась из-за коронавируса у хирурга

Российская биатлонистка, четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых перенесет операцию из-за хронических болей в спине. Об этом в интервью ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону. Оперативное вмешательство должно было пройти в конце июля, но резко отменилось. «В день проведения у хирурга обнаружили коронавирус и все плановые операции экстренно отменили», — сказал Кугаевский, отметив, что Старых уже находилась в операционной, когда стало известно о положительном тесте врача.

Медведева провела зарядку в Минспорте и стала послом проекта «Спорт — норма жизни»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала первым послом проекта «Спорт — норма жизни». 6 августа фигуристка провела зарядку в Министерстве спорта РФ. В мероприятии приняли участие более ста человек, представляющих разные возрастные группы. После мероприятия министр спорта Олег Матыцин провел встречу с Медведевой, в ходе которой дал старт программе «Звезда «Спорт – норма жизни». Задача данного проекта — к 2030 году довести число регулярно занимающихся спортом граждан страны до 70% от всего населения.

Футболистки «Зенита» сыграли вничью со «Звездой-2005» во втором туре Суперлиги

Женский футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с командой «Звезда-2005».Игра прошла на одном из полей академии «Зенита» и завершилась со счетом 0:0. Матч судила бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой. Во втором тайме капитан «Зенита» Екатерина Сочнева была удалена с поля за отмашку, петербурженки провели в меньшинстве почти половину игры.

«Севилья» выбила «Рому» из Лиги Европы

Испанская «Севилья» обыграла итальянскую «Рому» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Игра прошла на «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге, Германия, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Севильи». На 21-й минуте встречи счет открыл Серхио Регилон, передачу на него сделал Эвер Банега. Удвоил преимущество «Севильи» Юссеф Эн-Несири на 44-й минуте с паса Лукаса Окампоса.

«Байер» победил «Рейнджерс» и сыграет с «Интером» в четвертьфинале Лиги Европы

Леверкузенский «Байер» обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и оформил выход в следующую стадию турнира. Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного мяча во встрече стал Мусса Диаби, забивший на 51-й минуте игры с передачи Чарлеса Арангиса.

Плющенко начал строить два катка в Москве и МО из-за ажиотажа вокруг его Академии

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко занялся строительством тренировочных катков в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РБК, который ссылается на самого экс-фигуриста. По информации источника, работы ведутся за счет личных средств Плющенко. Отмечается, один из катков возводится на юго-западе Москвы, на Востряковском шоссе, второй будет построен в Московской области, в поселке Горки-10.