Петербургский СКА сегодня, 7 августа, проведет третий матч подряд против ярославского «Локомотива» в рамках предсезонного товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open.

Игра пройдет в Сочи на арене «Шайба», начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Из-за вспышки коронавируса в ХК «Сочи» было решено изменить расписание турнира, в итоге СКА и «Локомотиву» пришлось играть три матча группового этапа друг против друга.

Благодаря двум победам ХК СКА уже квалифицировался в финал турнира. Первая игра завершилась со счетом 6:0 в пользу петербуржцев, во второй игре «Локомотив» размочил счет и проиграл 2:6.

Финал турнира состоится в субботу, 8 августа. В этот же день пройдет и матч за третье место.