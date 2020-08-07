«Вулверхемптон» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы в сезоне-2019/20. Ответный матч прошел на стадионе «Молине» в Англии и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом матче был забит нападающим Раулем Хименесом на 8-й минуте встречи с пенальти. Гол Мохаммеда Камары за «Олимпиакос» был отменен после просмотра видеоповтора на 29-й минуте встречи, в атаке зафиксировали офсайд.

Первый матч этих команд, прошедший в Греции, завершился со счетом 1:1. Игра состоялась еще до перерыва из-за пандемии коронавируса.

В 1/4 финала «Вулверхэмптон» сыграет против испанской «Севильи». Противостояние будет состоять из одного матча и пройдет на нейтральном стадионе в Германии во вторник, 11 августа.