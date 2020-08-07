Мадридский «Реал» сегодня, 7 августа, сыграет матч против «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер», начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Первый матч этих команд прошел еще до карантина из-за пандемии коронавируса в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу «Манчестер Сити». Отличились в том матче Иско с передачи Винисиуса Жуниора, а также Кевин Де Брейне (с пенальти) и Габриэл Жезус. На 86-й минуте встречи красную карточку в матче получил Серхио Рамос.

В четвертьфинале Лиги чемпионов победитель этой пары встретится с победителем пары «Ювентус» — «Лион».