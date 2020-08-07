Американский фигурист-одиночник, двукратный чемпион мира Нейтан Чен отреагировал на изменение формата серии Гран-при в связи с пандемией коронавируса.

Слова Чена цитирует портал Yahoo Sports.

«Я на самом деле думал, что у нас будут какие-то виртуальные соревнования. Но, как бы то ни было, я в восторге от того, что мы снова получаем возможность соревноваться», — сказал фигурист, отметив, что он хотел бы выступить на Гран-при в Лас-Вегасе 23-25 октября.

Чен также отметил, что у него возникло очень много вопросов по поводу проведения турнира: какова его логистика, будет ли он проходить в Лас Вегасе или соревнования перенесут, будут ли присутствовать зрители.

«Каковы точные особенности системы судейства? Как будут оценивать фигуристов? Будет ли это происходить на месте? И, конечно же, с кем я буду соревноваться?», — задался вопросами спортсмен.

Напомним, ISU принял решение сохранить серию Гран-при, но в формате национальных турниров с особыми правилами.