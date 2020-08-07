Прямая трансляция третьего матча СКА — «Локомотив» на Parimatch Sochi Hockey Open

Петербургский СКА сегодня, 7 августа, проведет третий подряд товарищеский матч против ярославского «Локомотива» на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

Игра пройдет в Сочи на арене «Шайба», начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

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Благодаря двум победам ХК СКА уже квалифицировался в финал турнира. Первая игра завершилась со счетом 6:0 в пользу петербуржцев, во второй игре «Локомотив» размочил счет и проиграл 2:6.

В параллельном противостоянии между собой три матча играют молодежная команда ХК «Сочи» (из-за вспышки коронавируса в основном составе) и молодежная сборная России по хоккею.