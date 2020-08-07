Футбольный сезон-2020/21 в России стартует матчем за Суперкубок страны: уже сегодня, 7 августа, «Зенит» и «Локомотив» разыграют трофей.

Сине-бело-голубые подошли к матчу в статусе чемпиона России и обладателя Кубка. Хоть межсезонье и пролетело незаметно, команда Сергея Семака успела внести в состав некоторые коррективы. Так, сегодня точно не сыграет Далер Кузяев: его контракт истек, новый не подписан, а к переговорам стороны планируют вернуться лишь после первого тура РПЛ. Судя по всему, «Зенит» покинул центральный защитник Йордан Осорио — под его номером уже заявлен Вячеслав Караваев. Игорь Смольников перебрался в «Краснодар», Олег Шатов — в «Рубин».

Очевидно, что сегодняшний матч станет дебютным для новичка команды Деяна Ловрена. Он завершил сезон трофеем АПЛ и может начать новый трофеем в России. Пару в центре обороны ему составит Ярослав Ракицкий, по краям должны расположиться Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос.

В нападении, вероятно, зрители увидят самую эффективную связку чемпионата Артем Дзюба — Сердар Азмун. Год назад, когда «Зенит» также начинал сезон матчем против «Локомотива» в Суперкубке, иранский форвард оформил дубль. В тот раз это не помогло петербуржцам выиграть, и теперь у команды Семака есть отличный шанс взять реванш.

Наибольший простор для вариаций у «Зенита» сейчас в полузащите: предположим, что с первых минут появятся Магомед Оздоев и три легионера — Малком, Вильям Барриос и Себастьян Дриусси. Сегодняшний матч станет первым, в котором будет действовать новый лимит «8+17», поэтому пересчитывать иностранцев на поле не придется.

Что касается вратарской позиции, здесь всё очевидно: Андрей Лунёв продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому место Михаила Кержакова в составе остается в неприкосновенности. Наблюдать за игрой со скамейки запасных будет Александр Васютин.

Состав «Зенита» (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Дриусси, Барриос, Оздоев, Малком — Дзюба, Азмун.

Игра будет проходить сегодня, 7 августа, в Москве на стадионе ВЭБ Арена, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Прямая трансляция матча будет осуществляться на Первом канале.