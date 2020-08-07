Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана подпишет арендное соглашение с «Сочи» без права выкупа. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как сообщается в СМИ, зарплату футболисту будут платить оба клуба, сумма поделится в равной степени между «Зенитом» и «Сочи». Сделку по аренде Мамманы хотят закрыть как можно скорее — начало сезона в РПЛ состоится уже завтра, 8 августа.

Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году из французского «Лиона». В прошлом сезона ргентинец провел за «Зенит» всего четыре игры. С октября 2019 года защитник находился в лазарете из-за частичного разрыва крестообразной связки. К июню 2020 года Маммана сумел восстановиться и начать тренировки с «Зенитом», а также успел сыграть в Кубке России.