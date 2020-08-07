Российский футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о том, планирует ли он завершать карьеру в ближайшее время.

В интервью РИА Новости Вилков отметил, что у него и мыслей не было о завершении карьеры, судья полон сил и готов работать. В качестве примера среди своих коллег Вилком ответил Владислава Безбородова: этому судье через полгода исполнится 48 лет.

«Можно сказать, настоящий атлет. На него можно равняться», — заявил арбитр, подчеркнув, что Безбородов находится в прекрасной физической готовности.

«Как говорится, пока коленки не сотрутся, нужно работать и получать удовольствие от футбола», — сказал Вилков.

Напомним, сегодня, 7 августа, Михаил Вилков будет главным арбитром в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».