Любителей футбола ожидает насыщенная пятница: сегодня, 7 августа, «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России, «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» сыграет с «Лионом». Определиться с фаворитами поможет традиционный обзор ставок на Nevasport.

«Зенит» — «Локомотив»

Известный комментатор Константин Генич считает «Зенит» фаворитом встречи, но напоминает и о прошлогоднем матче, когда «Локомотив» обыграл команду Семака, несмотря на дубль Сердара Азмуна. «Чутье мне подсказывает, хотя в прогнозах это не работает, что «Локомотив» в основное время может не проиграть «Зениту», — считает Генич. За 1.96 он ставит на то, что подопечные Марко Николича не уступят в основное время.

Нобель Арустамян не ожидает яркой игры, так как пауза между сезонами получилась слишком маленькой, и команды не успели набраться сил. Его прогноз — ничья в основное время и тотал меньше 2,5.

Согласен с этим мнением и Денис Казанский: он тоже ожидает ничью по итогам 90 минут. Комментатор отмечает, что у «Локомотива» будет небольшое преимущество в виде более длительного отдыха. «Зенит» поздно закончил играть в этом году и ушел в совсем небольшой отпуск. В этом плане у «Локомотива» чуть проще ситуация с восстановлением и готовностью к конкретной игре. Мне кажется, это может иметь принципиальное значение», — сказал Казанский.

«Манчестер Сити» — «Реал»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1. Денис Казанский считает, что и сегодня преимущество будет на стороне «горожан», тем более что у мадридцев не сыграет Серхио Рамос. «Думаю, свои шансы гости создадут. А у «Сити» не лучшая оборона, поэтому больше 1,5 мячей им надо будет забивать», — говорит комментатор.

Константин Генич также напомнил об отсутствии Рамоса, которое является серьезной проблемой для «Реала». При этом комментатор считает, что нужно поверить в «сливочных» и поставить на то, что сегодня они не проиграют. «Можете сыграть и с подстраховкой и взять «Реал» не проиграет больше, чем в один мяч. Что-то мне подсказывает, что «Реал» не уступит в этой встрече», — советует Генич.

«Ювентус» — «Лион»

Первый матч завершился минимальной победой «Лиона». Футбольный эксперт Артур Петросьян отметил, что последний официальный матч «Лион» играл четыре месяца назад, а затем вышел на поле только в прошлую пятницу на игру с «ПСЖ». По его мнению, наиболее богатым на события будет второй тайм, и туринцы постараются решить вопросы в основное время.

Нобель Арустамян считает, что «Ювентус» готов к победе в этой встрече, однако если он пропустит, то придется забивать уже трижды. «Но все равно кажется, что «Лион» может пройти дальше. Я готов рисковать и брать проход «Лиона» в следующую стадию. Плюс, я готов брать ставку ничья», — сказал комментатор.