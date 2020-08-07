На автодроме «Сильверстоун» в Великобритании сегодня, 7 августа, стартует гоночный уикенд Гран-при 70-летия.

На 13:00 по московскому времени запланировано проведение первых тренировочных заездов.

Прямую трансляцию первой свободной практики Гран-при 70-летия можно будет посмотреть здесь:

Предыдущий гоночный уикенд также проходил в Великобритании на автодроме «Сильверстоун», это был классический Гран-при Великобритании, победу в котором одержал Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса». Гран-при 70-летия получил свое название в честь юбилея проведения этапа Гран-при в Сильверстоуне.

Из-за сокращенного календаря сезона-2020 в «Формуле-1» в связи с пандемией коронавируса некоторые трассы примут по два Гран-при подряд. Такое уже было на автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии: за две недели там провели Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.