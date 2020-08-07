Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Слова Кирьякова цитирует портал «Известия». «Для Николича очень важно завоевать этот трофей и доказать, что он достоин работать в «Локо». Хотя понятно, что одной победой в Суперкубке этой цели не достигнуть», — заявил эксперт, подчеркнув, что у фанатов до сих пор осталось много вопросов насчет смены главного тренера.

Как считает Кирьяков, снять эти вопросы можно только очень успешными результатами, в частности, надо победить «Зенит» в Суперкубке России.

Напомним, игра за Суперкубок России по футболу состоится сегодня, 7 августа, на «ВЭБ-Арене». В матче сойдутся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», начало в 19:00.