Российский боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о своем будущем сопернике на турнире UFC Vegas 6 — Деррике Льюисе.

В интервью порталу «Российская газета» Олейник отметил, что его оппонент находится в топ-5 мирового рейтинга в тяжелом весе. «Он огромный, здоровенный, сильный. Ожидать можно всего чего угодно: и удара, и перевода в партер. Так что стараюсь настроиться», — сказал боец, отметив, что бой против Льюиса станет одним из самых опасных в карьере.

По мнению Олейника, Мирко Филиппович был гораздо сложнее для него, как и Фабрисио Вердум и Марк Хант. Также россиянину вспомнился трудный бой против Трэвиса Брауна.

«Деррик Чёрный Зверь Льюис — волк страшный, но постараюсь с ним справиться», — заключил Олейник.

Отметим, Алексей Олейник и Деррик Льюис проведут поединок 9 августа.