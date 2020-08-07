Большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки в регламент чемпионата России относительно арендных соглашений футболистов. Больший шум вызвала поправка по поводу ограничения на аренды между двумя клубами, однако и другое предложение также может значительно повлиять на ход событий в лиге: все идет к тому, что будет отменен запрет на участие арендованных футболистов в матчах против клуба, который отдал его в аренду.

И если другие клубы часто прописывали в соглашениях, что выходить на поле против родного клуба нельзя, то «Зенит» действовал умнее: отдавая игрока в аренду, Петербург прописывал сумму, которую за такой выход на поле должен заплатить другой клуб. Часто — практически неподъемную, чтобы гарантировать отказ соперника от подобной сделки.

Однако чаще всего соперники «Зенита» платили.

Последний подобный громкий случай — выход арендованного «Сочи» Александра Кокорина в матче против петербургского «Зенита». В контракте форварда была прописана определенная сумма для выхода футболиста на поле. За сутки стало известно, что клубы договорились между собой — и выплату за это «Зенит» получил. Однако «Сочи» это победить не помогло: команда на выезде проиграла, а в ворота «Зенита» забил другой бывший игрок — Антон Заболотный.

В 2018 году арендованный «Арсеналом» Артем Дзюба вышел на поле в матче РПЛ против «Зенита». Его гол на 88-й минуте принес команде из Тулы ничью: тогда матч закончился со счетом 3:3. За выход Дзюбы на поле туляки заплатили 120 тысяч евро, о чем было широко известно. «Зенит» же пообещал отправить полученную сумму на развитие детско-юношеского футбола. Отметим, когда Дзюба уходил в аренду из «Спартака», в соглашениях с «Томью» и «Ростовом» прописывалось, что играть против своего родного клуба он не может ни при каких обстоятельствах.

В том же матче мог сыграть и еще один арендованный «зенитовец» — Лука Джорджевич тогда также выступал за «Арсенал», но за него клуб платить не стал. «Я бы, конечно, тоже хотел выйти на поле, но руководство клуба решило, что лучше пусть играет Артём», — сказал тогда Джорджиевич.

В сезоне-2017/18 был случай с арендованным Олегом Шатовым: футболист вышел на матч с «Зенитом» в футболке «Краснодара» — и забил один из мячей, которые помогли «быкам» одержать победу.

Роман Широков, арендованный «Краснодаром» в 2014 году, мог сыграть против «Зенита» при одном условии: если за этот выход на поле «быки» бы заплатили 5 миллионов евро. Таких денег Сергей Галицкий платить не стал, — и Широков тогда остался вне заявки, а «Зенит» победил со счетом 4:1.

Каким образом нынешняя арендная поправка повлияет на «Зенит», если ее утвердит исполком РФС? Команда лишится возможного дополнительного дохода и возможности манипулировать другими командами. Если раньше у «Зенита» был рычажок давления: хочешь выпустить сильного игрока — плати, то сейчас этой возможности не будет.

Любопытно, что новую поправку предложил именно «Краснодар», так или иначе страдавший из-за того, что за выход арендованных игроков приходилось платить крупные суммы денег.