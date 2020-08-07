Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил недовольство календарем чемпионата России в сезоне-2020/21.

По его мнению, «Зенит» не жалуется на календарь, потому что имеет преимущество в бюджете.

«На мой взгляд, неслучайно, что наш матч с «Зенитом» в РПЛ стоит последней игрой августа. По идее, мы подойдем к ней вымотанными. Но спортивную злость никто еще не отменял, так что посмотрим, в какой форме мы будем. Питеру точно легко с нами не будет», — сказал Кикнадзе, слова которого приводит Sport24.

Он обратил внимание на то, что вторая игра с «Зенитом» стоит в конце сезона за три тура до финиша. По мнению Кикнадзе, это тоже совпало не случайно, так как в этом матче будет многое решаться.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» одержал победу в чемпионате России, «Локомотив» стал вторым. Сегодня, 7 августа, команды сыграют за Суперкубок.