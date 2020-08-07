Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что защитник Слободан Райкович продолжит карьеру в московском клубе.

«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хёведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен ещё один опытный центральный защитник», — сказал Кикнадзе в интервью Sport24.

По словам функционера, у «Локомотива» было три варианта, но Марко Николич остановился на Райковиче, так как уже знает его. Трансферный комитет поддержал эту идею.

Кикнадзе опроверг информацию о том, что новичок будет получать полтора миллиона евро. По его словам, эта сумма далека от реальности.

«Началось вообще всё с того, что на меня вышел агент с просьбой дать характеристику Райковича от Марко для трансферного рынка. Марко, когда узнал об этом, сказал, что игрока надо брать. Райкович перешёл как свободный агент», —сказал Кикнадзе.

Сербский футболист известен болельщикам своим прозвищем «Рэмбо». На протяжении карьеры 31-летний Райкович защищал цвета таких клубов, как ОФК, «ПСВ», «Твенте», «Витеесс», «Гамбург», «Дармштадт 98», и «Палермо». С 2005 по 2011 год футболист выступал в составе лондонского «Челси».