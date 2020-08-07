Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не примет участие в Гран-при 70-летия, который стартует на автодроме в Сильверстоуне сегодня, 7 августа. Последний тест гонщика на коронавирус дал положительный результат, вместо него выступит Нико Хюлькенберг.

Пресс-служба команды сообщает, что мексиканский пилот продолжит следовать указаниям Министерства здравоохранения Англии.

Хюлькенберг отметил, что рад снова работать с командой в Сильверстоуне. По словам пилота, прошлый уикенд был для него шагом в неизвестность, так как он провел несколько лет вдали от команды и сел за руль болида, которым ранее не управлял.

«За последнюю неделю я многое узнал о болиде и готов применить свой опыт в эти выходные. Гонки на одной и той же трассе несколько упрощают задачу, а команда проделала большую работу, чтобы помочь мне набрать темп», — сказал Хюлькенберг.

Прямая трансляция первой свободной практики будет доступна по ссылке.