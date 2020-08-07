Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, впоследствии ставший информатором WADA, рассказал, как тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин учил детей ставить себе инъекции эритропоэтина.

«Поддавши, он говорил: «Да какой я тренер, по 50 инъекций ЭПО ставлю в день». Когда он стал применять грязный китайский эритропоэтин, то организовал договор мордовского министерства спорта с Португаловым», — сказал Родченков, слова которого приводит «Медуза».

По его словам, Чёгин учил девочек самостоятельно ставить себе инъекции эритропоэтина. Родченков рассказал, что одна из спортсменок жила в комнате с его знакомой и дважды в день закрывалась в ванной, чтобы сделать укол.

«И моя хорошая знакомая, видя эти ампулы, шприцы, иглы и ватки с каплями крови, спрашивала: «Ты что делаешь?» Девочка отвечала: «А мы так должны делать, нас так научили», — сказал Родченков.