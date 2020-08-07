Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил вероятности перехода полузащитника Алексея Миранчука в один из европейских клубов.

«Не могу сказать, что ведём переговоры по контракту. Скорее, обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время», — сказал Кикнадзе в интервью Sport24.

По словам функционера, есть несколько интересных и реально хороших предложений из Европы. Если трансфер всё же не сложится, то «Локомотиву» будет гораздо легче играть в Лиге чемпионов.

«60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лёшу и команду, которая его возьмёт», — сказал Кикнадзе.

При этом функционер считает, что есть плюс и в том, чтобы уйти зимой: после выступления в Лиге чемпионов Миранчуе станет более заметной фигурой.

«С этой точки зрения шанс засветиться – положительный. Но если всё срастётся с теми клубами, о которых я говорил, то нужно уходить сейчас. Там реально хорошие варианты», — сказал Кикнадзе.