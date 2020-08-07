Футбольный арбитр Михаил Вилков заявил, что у судей нет предвзятого отношения к московскому «Спартаку».

«Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет», — сказал Вилков, слова которого приводит РИА «Новости».

Арбитр отметил, что есть статистика, есть неудачные серии игр у каких-то клубов, но бывают и серии из множества побед.

«Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, ее чертят, и все видно. Все это — стечение обстоятельств, вот и все», — заявил Вилков.

Напомним, в ходе минувшего сезона «Спартак» неоднократно жаловался на судейство и обвинял арбитров в предвзятом отношении.