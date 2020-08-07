Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё примут участие в лыжероллерном суперспринте, который состоится сегодня, 7 августа, в рамках фестиваля Blink в норвежском Саннесе.

Квалификация начнется в 19.35 по московскому времени, финалы — в 22.00. Прямую трансляцию квалификации будет осуществлять норвежский телеканал NRK2, финал можно будет посмотреть на NRK1.

Помимо братьев Бё, в гонке примут участие Йоханнес Далле, Ветле Шостад Кристиансен, Эрлен Бьонтегорд, Стурла Хольм Лагрейд, Ларс Хельге Биркеланд и другие норвежцы.

Фестиваль продлится до 9 августа. Первые гонки состоялись вчера: забег в гору выиграли норвежские лыжники Тереза Йохауг и Симен Крюгер.