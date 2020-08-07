Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» может состояться без дополнительного времени в случае ничейного результата в основное время, сообщает Sport24.

По информации источника, на предматчевом совещании, которое недавно завершилось, не было принято окончательное решение по данному вопросу. Команды узнают формат матча ближе к его началу.

Напомним, игра будет проходить сегодня, 7 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Зенит» подошел к матчу в статусе чемпиона России и обладателя Кубка страны. «Локомотив» занял второе место в РПЛ.