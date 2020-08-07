Из-за пандемии коронавируса серия Гран-при по фигурному катанию до последнего находилась под вопросом. Наконец, решили — серии быть, но с другими правилами. В сезоне-2020\21 каждый фигурист получит только по одному этапу, общий зачет спортсменов будет отменен, а сами этапы будут распределяться по национальному принципу.

Национальный формат — это минимизация переездов между странами и максимальная безопасность турниров, однако она же и делает шансы фигуристов абсолютно разными. В России, например, с большим количеством квот и бешеной конкуренцией во многих видах, а, например, на Internatiounaux de France или Ckate Canada топовых участников будет раз-два и обчелся…

Именно поэтому Евгении Медведевой сразу после контрольных прокатов нужно собирать чемодан и возвращаться в Канаду.

Согласно пресс-релизу ISU, на конкретном турнире будет три группы участников: фигуристы, представляющие страну, фигуристы, тренирующиеся в этой стране, и фигуристы, которые смогли добраться до страны учитывая все вопросы с границами и прохождением обязательного карантина.

На Rostelecom Cup Медведеву ждет мини-чемпионат России с самыми что ни на есть сильными участниками, а что в Канаде? Сильнейшей фигуристкой страны является Габриэль Дейлман, которая сейчас совмещает тренировки на катке с конкурсами красоты. В сборной страны подрастают молодые спортсменки, но они пока не показывали серьезных баллов на международном уровне.

В Канаде из фигуристок первого эшелона тренируется японка Сатоко Мияхара, она может стать настоящей соперницей для Медведевой, однако на последних очных встречах — ЧМ-2019 и на Гран-при в Москве россиянка оказывалась сильнее.

В Канаде на данный момент относительно спокойная ситуация с коронавирусом: 120 тысяч случаев, из которых более 104 тысяч человек уже выздоровели, 9 тысяч человек стали жертвами пандемии. Запрет на въезд в страну для иностранных граждан введен не до конца года, пока он продлевается на месяц и власти смотрят по ситуации. Да, рискованно открывать границы полностью, но вполне вероятно, это сделают для каких-то отдельных групп населения.

Критерии попадания в финал Гран-при пока неясны, как отметил Александр Лакерник, однако все идет к тому, что в Пекин поедут шесть победителей разных этапов. Если какой-то этап отменится, то тут уже будут думать, каким образом решать проблему.

Для Медведевой попадание в финал Гран-при будет знаковым событием: последний раз она выигрывала какой-либо этап Гран-при еще до Олимпиады в Пхенчхане, а выступала в ФГП и вовсе в 2016 году, во время своего доминирования в женской одиночке. Финал Гран-при 2017/18 пришлось пропустить из-за травмы, а в следующие два сезона россиянка не смогла отобраться в шестерку сильнейших.

В этом вопросе стоп-фактором для Евгении Медведевой может стать лишь она сама: фигуристка никогда не искала легких путей, а именно таким кажется ее возможный отъезд в Канаду осенью.