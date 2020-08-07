Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, впоследствии ставший информатором WADA, рассказал об особенностях своей психики.

По словам Родченкова, он обладает фантастическим психологическим здоровьем. Он заявил, что обладает феноменальной памятью и знает языки, хорошо играет в шахматы и водит автомобиль. Также Родченков подчеркнул, что никогда не напивался и ни на кого не бросался в баре.

«Мой диагноз состоит в том, что я эмоциональная натура, что у меня есть шизофренические мотивы. Но существует 120 диагнозов шизофренических мотивов, которые многими странами вообще не признаются. Запомните мою фразу: гениальность нам не помеха», — заявил Родченков, слова которого приводит «Медуза».

Ранее Родченков рассказал, как российский тренер по легкой атлетике Виктор Чегин учил спортсменов колоть себе эритропоэтин.