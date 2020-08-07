Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Даниэль Кормье рассказал о спарринге с российским легковесом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмены вместе тренируются в США, когда Хабиб проводит там тренировочный лагерь.

«Я тяжеловес. Я вообще не должен был подобного испытывать. Он легковес, но очень силён. Помню, как лежал под ним. Говорю: «Ну всё, теперь я встаю». И думал резко вырваться, но он меня держал», — рассказал Кормье, слова которого приводит ESPN.

Американец признался, что ему пришлось постараться, чтобы вырваться. Он считает, что такого не должно было быть, так как Хабиб дерется в легком весе.

«Представьте, что испытывают его соперники, когда он с ними борется», — заявил Кормье.

Напомним, в активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.