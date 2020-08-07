Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве». Как сообщает «Чемпионат», клубы уже договорились о трансфере, теперь всё будет зависеть от решения игрока, который взял время на размышление.

ЦСКА предложил аргентинцам 8,5 миллионов евро плюс 1,5 миллиона бонусов за 100% прав на игрока. Ранее СМИ писали, что армейцы хотят приобрести аргентинца для того, чтобы помочь адаптироваться другому новичку команды, форварду Адольфо Гайчу.

Сначала армейцы предлагали за Веру 5 миллионов евро, но «Аргентинос Хуниорс» ответил отказом.

Действующий контракт Веры рассчитан до конца июня следующего года. В минувшем сезоне от отыграл 17 матчей и стал автором одного гола.