На автодроме «Сильверстоун» в Великобритании сегодня, 7 августа, стартует гоночный уикенд Гран-при 70-летия. В 13:00 по московскому времени началась первая свободная практика. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Предыдущий гоночный уикенд также проходил в Великобритании, победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гран-при 70-летия получил свое название в честь юбилея проведения этапа Гран-при в Сильверстоуне.

Вторая свободная практика также состоится сегодня. Третья тренировка и квалификация пройдут завтра, 7 августа, гонка состоится в воскресенье.