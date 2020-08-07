В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги между собой встретятся московский ЦСКА и казанский «Ак Барс», сообщает «Москва.ру».

Игра за Кубок открытия КХЛ-2020/21 пройдет второго сентября в Москве.

Отметим, сезон-2019/20 доигран не был из-за пандемии коронавируса. С сезона-2015/16 в Кубке открытия встречаются победитель регулярного чемпионата КХЛ и победитель Кубка Гагарина.

Регулярный чемпионат КХЛ удалось завершить, его выиграл московский ЦСКА, также ставший победителем Западной конференции. Восточную конференцию выиграл «Ак Барс». Также эти команды являются последними победителями Кубка Гагарина: ЦСКА завоевал трофей в сезоне-2018/19, «Ак Барс» — в сезоне-2017/18.

Сегодня, 7 августа, ожидается релиз полного календаря нового сезона в Континентальной хоккейной лиге. Он будет опубликован на официальном сайте КХЛ в 18:30 по московскому времени.