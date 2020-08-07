Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу отсутствия паузы между сезонами в РПЛ и предстоящей игре с «Локомотивом» за Суперкубок России.

В интервью Yahoo Esportes Сантос отметил, что команда только выиграла два важных титула, но тут же все начинается заново. «Мы должны правильно и оперативно настроиться. Нет смысла начинать чемпионат, думая о другом, который ты прежде выиграл», — сказал Сантос, отметив, что в этом году будет сложнее, чем в прошлом.

«Я думаю, начать сезон с матча за трофей — это очень хорошо. Мы усиленно тренировались, думая об этой встрече, все сосредоточены, хотят выиграть, потому что это еще один кубок», — сказал бразилец, отметив, что команда постарается показать хороший футбол.

Напомним, игра «Зенит» — «Локомотив» за Суперкубок России пройдет сегодня, 7 августа, начало в 19:00.