Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на отказ многих коллег от участия в розыгрыше Открытого чемпионата США по теннису.

По словам Рублева в эфире программы «Все на Матч!», ему сложно что-то сказать по этому поводу, поскольку от турнира отказались и игроки с приставкой «топ».

«Это их выбор, и он очень понятен, потому что до сих пор неясно, можно ли будет возвращаться в Европу из Америки. Хочется отыграть и американский тур, и европейские турниры», — отметил россиянин, добавив, что все будет решаться в ближайшее время.

Напомним, проведение US Open запланировано на 31 августа — 13 сентября, турнир примут нью-йоркские корты, хотя изначально сообщалось о том, что из-за пандемии соревнования перенесут в другой американский город.