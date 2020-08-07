Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, впоследствии ставший информатором WADA, заявил, что еще во время Олимпиады в Сочи понимал, что раскроет допинговую систему в России.

«Внутренние порывы, метания, они у меня были всегда. Когда в последний день в Сочи я менял пробы этой противной рожи – я знаю про него очень много – Зубкова и другого читера Легкова, я знал, что рано или поздно об этом расскажу», — заявил Родченков, слова которого приводит «Медуза».

Он добавил, что поворотным моментом стала просьба Нагорных подменить допинг-пробу украинки: из чистой сделать грязную. По словам Родченкова, его это выбесило и он отказался менять пробу на ту, в которой были следы запрещенных веществ.

Напомним, Легков завоевал золотую медаль марафона на Олимпиаде 2014 года.