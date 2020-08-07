Российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров рассказал о том, что его дочь Алла-Виктория бросила занятия фигурным катанием в академии Евгения Плющенко.

«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко», — рассказал певец в интервью газете «Собеседник», отметив, что именно по этой причине девочка стала заниматься фигурным катанием.

Киркоров заявил, что считает фигурное катание травмоопасным видом спорта и выступает за земные приключения.

Сейчас, по словам Киркорова, любовь к Плющенко у Аллы-Виктории прошла и дочь увлеклась рисованием и декором.

Отметим, сын Филиппа Киркорова Мартин тоже пробует себя в спорте, он занимается в московском филиале академии «Барселоны».