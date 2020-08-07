Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что на момент перехода в петербургский клуб имел предложение от бразильского «Фламенго».

«Закончив сезон с «Гамбургом» я получил от «Фламенго» предложение о переходе. Агент рассказал мне об этом, но я отказался, потому что у меня был план остаться в Европе на долгое время», — сказал Сантос, слова которого приводит сайт «Зенита» со ссылкой на Yahoo Esportes.

Футболист подчеркнул, что хотел остаться в Европе и продолжить развиваться здесь. Сейчас Сантос не хочет возвращаться в Бразилию.

«Хочу провести здесь долгие годы и выиграть множество титулов с «Зенитом», показывая отличный футбол в Лиге чемпионов», — сказал Сантос.