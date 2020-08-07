Независимый разработчик Ivan Sorce опубликовал новое видео с геймплеем своего собственного ремейка игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. На видео можно увидеть стрельбу из двустволки и езду на автомобиле, а также то, как будет выглядеть дождь.

Напомним, первый трейлер от разработчиков был показан рамках презентации Xbox Games Showcase в июле. В первых кадрах тизера появились уже знакомые локации, в том числе деревня новичков, откуда начинался путь игрока в первой части игры. Ранее разработчики подтвердили, что в новой версии игры будут не только новые локации, но и уже известные пользователям.

По словам авторов, в игре будет большой открытый мир — более масштабный, чем в других играх в сеттинге постапокалипсиса.