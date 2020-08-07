Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на заявления информатора WADA Григория Родченкова в том, что специалист лично подменивал его допинг-пробы на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Слова Легкова приводит портал «Спорт-Экспресс». Лыжник отметил, что уже тысячу раз давал комментарии по заявлениям Родченкова.

«Вы думаете, что после его очередных странных обвинений, я как-то поменял свое мнение? Все его слова в отношении меня — клевета», — заявил Легков.

Напомним, Александр Легков стал олимпийским чемпионом 2014 года в лыжном марафоне на 50 км, после был обвинен в нарушении антидопинговых правил на основании заявлений Родченкова и лишен медали, но сумел доказать в CAS свою правоту и невиновность.