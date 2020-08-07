Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес отреагировал на очередной положительный тест на коронавирус. Пилот вновь не сможет сесть за руль болида в Сильверстоуне, его заменит Нико Хюлькенберг.

«Я не смогу оказаться в эти выходные за рулём машины. Желаю всего наилучшего Нико и всей моей команде! К счастью, я отлично себя чувствую и надеюсь скоро вернуться. Спасибо за поддержку!» — написал Перес у себя в «Твиттере».

Напомним, гоночный уикенд в Великобритании стартовал сегодня, 7 августа. Первая сессия свободных заездов уже позади, вторая тренировка также пройдет сегодня. Третья практика и квалификация запланированы на завтра, гонка — на воскресенье.