Бывший нападающий сборной Нидерландов по футболу Робин Ван Перси стал одним из тренеров голландского «Фейенорда».

Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба: заявление гласит, что Ван Перси будет помогать главному тренеру Дику Адвокаату готовить игроков атаки клуба.

Напомним, Робину Ван Перси сейчас 37 лет, он завершил карьеру год назад. Ван Перси родился в Роттердаме и является воспитанником местного «Фейенорда», он провел в этом клубе с 2001 по 2004 год, а также последние два сезона карьеры.

Наиболее известен Робин Ван Перси по своим выступлениям в чемпионате Англии: он восемь лет играл за лондонский «Арсенал», а затем еще три сезона провел в «Манчестер Юнайтед». Также нападающий играл в чемпионате Турции за «Фенербахче».