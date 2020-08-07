Седьмая ракетка мира, представительница Нидерландов Кики Бертенс отказалась от участия в турнирах Western & Southern Open и в US Open.

«После долгих размышлений я решила не ехать в США ради выступления в Цинциннати и US Open. Ситуация вокруг COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, а здоровье всех и контроль над этим вирусом являются приоритетом», — написала Бертенс на своей странице в «Инстаграме».

Теннисистка добавила, что премьер-министр Нидерландов сообщил, что после возвращения из США спортсменам придется пройти двухнедельный карантин. По мнению Бертенс, это помешает ее подготовке к грунтовым турнирам в Париже и Риме.

Напомним, ранее от участия в Открытом чемпионате США отказалась первая ракетка мира Эшли Барти. У мужчин точно не сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Ник Кирьос, Стэн Вавринка, Фабио Фоньини, Гаэль Монфис и Жо-Вилфрид Цонга.