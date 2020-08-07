Российская биатлонистка Лариса Куклина продолжает самостоятельную подготовку к сезону-2020/21 на Кубке мира по биатлону.

В «сторис» своего «Инстаграма» Куклина рассказала о поездке на самостоятельный сбор в Приэльбрусье. Сегодня, 7 августа, биатлонистка прилетела из Санкт-Петербурга в Минеральные воды, а оттуда отправилась на машине в Эльбрусский район.

Июнь и июль Куклина провела на самостоятельных сборах под Петербургом в УТЦ «Кавголово», к сборной России спортсменка планирует присоединиться не ранее сентября. Все самостоятельные сборы биатлонистка проводит со своим мужем и личным тренером Михаилом Куклиным.

Женская сборная России тем временем занимается под руководством Михаила Шашилова на сборе в Сочи.