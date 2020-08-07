Журналистка издания «Медуза» Александра Владимирова, взявшая интервью у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, уверена, что разговаривала именно с ним, а не с другим человеком.

«Это правда он. Голос, интонация, манера речи, чрезвычайная энергичность и та вовлечённость, с которой он про всё это рассказывал, – такое подделать просто невозможно», — сказала Владимирова, слова которой приводит Sports.ru.

Она также отметила, что Родченков хотел дать интервью именно на русском языке, чтобы развеять миф, что с ним что-то случилось. По словам Владимировой, Родченкова бесит то, как эту тему освещает российская пресса. Она призналась, что из итоговой версии текста пришлось убрать множество оскорблений в адрес тех, кто обвиняет Родченкова во лжи.

«Он вроде как привык быть за кадром – в дурацкой шляпе и с маской на лице. При этом внимание, которое уделяют ему западные СМИ, ему, конечно, нравится. И он очень хочет, чтобы его книгу люди читали», — сказала Владимирова.