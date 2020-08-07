Испанский композитор Карлос Хоф написал музыку в честь российской фигуристки, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.
Отрывок из композиции музыкант разместил в своем «Инстаграме», сопроводив его нарезкой из выступлений фигуристки.
«Когда каждая секунда любого из ее выступлений — чистая поэзия, все остальное не имеет значение, словно это говорит вселенная. Это Евгения Медведева», — подписал ролик Карлос Хоф, отметив, что таланту и силе воли Медведевой нет границ.
«Я просто написал музыку в ее честь», — заключил Хоф.
Композицию можно услышать в «Инстаграме» Хофа. Сама Медведева отреагировала на публикацию, поблагодарив композитора за мелодию.
В ролике были использованы фрагменты проката произвольной программы Медведевой с финала Гран-при в Марселе в декабре 2016 года.
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