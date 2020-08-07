Испанский композитор Карлос Хоф написал музыку в честь российской фигуристки, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.

Отрывок из композиции музыкант разместил в своем «Инстаграме», сопроводив его нарезкой из выступлений фигуристки.

«Когда каждая секунда любого из ее выступлений — чистая поэзия, все остальное не имеет значение, словно это говорит вселенная. Это Евгения Медведева», — подписал ролик Карлос Хоф, отметив, что таланту и силе воли Медведевой нет границ.

«Я просто написал музыку в ее честь», — заключил Хоф.

Композицию можно услышать в «Инстаграме» Хофа. Сама Медведева отреагировала на публикацию, поблагодарив композитора за мелодию.

В ролике были использованы фрагменты проката произвольной программы Медведевой с финала Гран-при в Марселе в декабре 2016 года.