Хабаровский «Амур» в гостях обыграл подмосковный «Витязь» в товарищеской встрече. Матч проходил в Подольске сегодня, 7 августа, и завершился со счетом 2:1 в пользу хабаровчан. Игра состоялась без зрителей на трибунах.

В составе победителей по шайбе забросили Станислав Кацуба и Владимир Бутухов. Единственный гол за «Витязь» забил Дмитрий Зайцев.

Ранее стало известно, что первый матч «Амура» в новом сезоне КХЛ состоится 3 сентября на выезде против «Северстали». Первым соперником «Витязя» станет «Ак Барс», игра пройдет 4 сентября.