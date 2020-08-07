Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю исполнил каскад из четверного тулупа и двух тройных акселей.

Видео можно посмотреть в инстаграме @oh__my__quad__.

Напомним, фигурист тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Юдзуру завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в 2014-м году, а затем повторил свой успех в 2018-м в Пхенчхане.

Также японец является двукратным чемпионом мира (2014 и 2017 год) и победителем чемпионата четырех континентов.