Московский ЦСКА объявил о достижении договоренности по контракту с защитник Кириллом Набабкиным. Армейский клуб и 33-летний оборонец договорились о продлении трудового соглашения на один сезон.

По новому контракту Набабкин продолжит играть за ЦСКА до окончания сезона 2020/21. Отметим, что футболист выступает за ЦСКА с 2010 года.

На активе Набабкина 249 матчей за ЦСКА, в которых он забил четыре гола. За время выступлений за красно-синих Набабкин становился трехкратным чемпионом России, обладатель двух Кубков России. Также Набабкин три раза брал Суперкубок страны.