Как рассказал сайт SportClan.ru, все желающие могут получить бонус на первый депозит (фрибет) от букмекерской конторы Париматч. Узнай подробнее о фрибете от Пари Матч. Для клиентов из Беларуси бонус может составить 250 рублей.

Подробнее о букмекере

Букмекерская контора Париматч популярна как в СНГ, так и в Европе. В Беларуси это и вовсе самый популярный букмекер, который пользуется спросом у клиентов как в офлайне, так и в онлайне.

История Parimatch (хронология):

1994: открыт первый ППС БК (Украина);

1998: выход на российский рынок;

2002: запуск первого сайта БК в СНГ;

2004: выход на рынок Беларуси;

2005: выход на рынок Молдовы и Грузии

2015: выход на рынок Казахстана;

2017: выход на рынок Кипра и Танзании;

2019: ребрендинг, Майк Тайсон и Конор Макгрегор – новые лица компании.

Как видите, Париматч — это опытный, авторитетный букмекер, который знаком игрокам не только в странах СНГ.

Макгрегор и Тайсон представляют букмекера

Лицо букмекера — это его амбассадор. И, надо сказать, именно Париматч знает толк в этом аспекте маркетинга. Букмекер активно работает с самым популярным бойцом MMA в истории — Конором Макгрегором. Уже отснято множество рекламных роликов, пресс-конференций и других промо с участием бойца в качестве амбассадора букмекера. Кстати, фрибеты и бонусы от Париматч презентуются как специальные подарки от Макгрегора.

Для старшего поколения будет небезызвестен второй амбассадор БК Париматч — Майк Тайсон. Бойца еще рано списывать со счетов: видели его последние тренировки в инстаграм? Для 54 лет — Майк в шикарной форме! Майк неспроста амбассадор БК Париматч: трудолюбие, талант, сила воли!

Париматч — букмекер с лицензией в РФ

Прошли времена, когда игрокам приходилась искать букмекеров вне закона. Сейчас компании абсолютно законно получают лицензии на букмекерскую деятельность в РФ, платят налоги, помогают российскому спорту. Также букмекеры с лицензией обязаны соблюдать правила и выполнять ряд обязанностей по отношению к клиенту. Клиента букмекерской конторы охраняет закон.

Но при всей законности этого бизнеса в сегодняшней России, не стоит забывать: игры на деньги — это риски. Не относитесь к ставкам как к возможности заработать. Это всего лишь развлечение, которое никогда не станет надежным источником доходов.

Париматч принимает любые жалобы клиентов в чате на своем сайте и приложении, а также по почте.