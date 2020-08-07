Наставник «Зенита» Сергей Семак выбрал бывшего тренера «Локомотива» Юрия Семина в качестве лучшего тренера сезона. По информации Sport 24, на второе место Семак поставил Валерия Карпина из «Ростова», а не третье место отрядил Леонида Слуцкого, который после зимней паузы возглавил «Рубин».

Наставник «Локомотива» Марко Николич проголосовал за Семак (первое место), Слуцкого и Карпина (второе и третье)

Лучшим тренером РПЛ стал Семак. Выбор происходил так: главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер, представители семи СМИ и главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставляли свои тройки лучших. За первое место начислялось 5 баллов, за второе 3 балла, за третье — один балл.