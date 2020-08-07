Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему клуб решил не подписывать нападающего Александра Кокорина. Ранее генеральный директор клуба Василия Кикнадзе говорил, что кандидатура Кокорина обсуждалась, но в «Спартаке» ему предложили более выгодные условия.

Кикнадзе отметил, что это финансовые причины и поведенческие — у части его коллег были вопросы, может ли клуб гарантировать, с ним снова не произойдут непрятности.

Мещеряков подтвердил слова Кикнадзе.

«На раннем этапе мы рассматривали кандидатуру Кокорина. Да, у членов совета директоров возникли сомнения, о которых сказал Кикнадзе. Безусловно, Александр — качественный игрок. Но не за любые деньги!», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1».